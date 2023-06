FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : la prochaine recrue XXL du Barça aiguillée par Modric ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors qu'il vient officiellement de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire avec le Real Madrid, Luka Modric travaillerait, malgré-lui, comme agent double pour le FC Barcelone.

Brozovic invité à suivre l'exemple Modric

En effet, d'après le quotidien espagnol AS, la décision du Ballon d'Or 2018 de rejeter l'offre astronomique qu'il avait sur la table de l'Arabie saoudite et de prolonger l'aventure avec la Maison Blanche serait l'un des arguments avancés par le club blaugrana pour convaincre son compatriote, Marcelo Brozovic, de tourner le dos à l'Arabie saoudite et de rejoindre plutôt le Barça. Problème, le milieu de terrain de l'Inter Milan n'aurait toujours pas reçu l'offre officielle du champion d'Espagne 2022-2023...

⚽️ Un milliard pour Camavinga au Real Madrid, Brozovic et une recrue surprise au FC Barcelone ? #ButFC https://t.co/a06Batwwj6 — But! Football Club (@club_but) June 28, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur