FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Laporta en remet une couche sur Arda Güler

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que le FC Barcelone et le Real Madrid se bataillent le milieu offensif de Fenerbahçe, Arda Güler, annoncé comme une star montante du football mondiale, le président blaugrana, Joan Laporta, a confirmé ce vendredi l'intérêt du Barça pour le jeune Turc.

"Nous parlons à Fenerbahçe pour Arda Güler"

Deux plus plus tard, le patron du FC Barcelone en a remis une couche, annonçant que des discussions avec Fenerbahçe seraient en cours. "Nous parlons à Fenerbahçe pour Arda Güler. Tous les meilleurs clubs européens le veulent. Arda est un très jeune joueur turc et c’est vrai que notre département scout le suit depuis longtemps", a confié Joan Laporta à l'occasion de la XIIe réunion des clubs de supporters du Barça, qui a eu lieu ce dimanche à Daimiel.

🚨 Laporta confirma el interés por Arda Güler: "Es un jugador muy joven, turco, es cierto que el departamento de scouting lo ha ido siguiendo desde hace tiempo ya y lo quieren todos los clubs importantes de Europa y estamos hablando con el Fenerbahçe"https://t.co/DrfTeq6smG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 2, 2023

Podcast Men's Up Life