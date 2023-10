FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : une cible commune s'éloigne de la Liga, le PSG sur le coup ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Cela fait déjà plus d'un an que Florian Wirtz est dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone. Toujours à l'affut de futurs grands joueurs, les géants espagnols se sont penchés très tôt sur le milieu offensif allemand de 20 ans. Victime d'une rupture du ligament croisé d'un genou en 2022, le stratège du Bayer Leverkusen est bien revenu et il s'épanouit sous la direction de Xabi Alonso, qui ne tarit pas d'éloges sur lui. L'entraîneur du Bayer a notamment dit qu'il y avait du Messi en Wirtz et qu'il s'adapterait parfaitement au Barça mais aussi au Real.

Le Bayer réclame au minimum 100 M€

Seulement, Mundo Deportivo assure que Leverkusen est gourmand pour son joueur. Le club de la Ruhr réclame au minimum 100 M€. C'est beaucoup trop pour le FC Barcelone en cette période d'austérité et c'est également une grosse somme pour le Real Madrid, qui va mettre le paquet l'été prochain pour recruter Kylian Mbappé. S'il doit partir en 2024, Wirtz prendra donc sûrement la route de la Premier League plutôt que de la Liga. A moins que le PSG ne s'invite dans la danse. Mais s'il est encore au Bayern dans un an et demi, le Real Madrid pourrait tenter sa chance...

