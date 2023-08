FC Barcelone : une future star mondiale récupérée par le Barça ?

Le FC Barcelone est reconnu comme l'un des meilleurs centres de formation grâce à la Masia. Le club catalan a vu de nombreuses étoiles mondiales s'y développer. Certains ont ensuite intégré l'effectif professionnel, tandis que d'autres ont dû partir à l'étranger. Le FC Barcelone enregistre le retour d'une future star mondiale : Michal Zuk.

Un an après son départ du FC Barcelone, Michal Zuk fait son retour en Catalogne. Le milieu de terrain polonais rejoindra l'équipe Cadet B, selon les informations de Sport. Michal Zuk avait signé un contrat avec Adidas en 2018 alors qu'il n'avait que neuf ans. Le Polonais pourrait suivre une trajectoire similaire à celle de Xavi Simons, lui aussi médiatisé dès son plus jeune âge.

🚨🎖️| Highly rated La Masia talent Michal Zuk, who left Barça due to family reasons last year, will return to the club. The 14 y.o Polish midfielder will play for Cadet B. Huge news for future of Barça. [@albert_roge] #fcblive 🇵🇱 pic.twitter.com/T9HoVpG98g