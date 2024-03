FC Barcelone : Xavi annonce s'il a changé d'avis pour son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L'Athletic Bilbao

"L'Athletic Bilbao est l'équipe la plus intense de la Liga. Lors des derniers matchs, ils menaient 3-0 et ont maintenu la pression pendant 90 minutes. Ils jouent du bon football, la vitesse de jeu, l'intensité et le spectacle, c'est quelque chose que Valverde donne."

"Je reste ferme sur ma décision de quitter le club à la fin de la saison"

Sa décision de quitter le Barça à la fin de la saison

"Je reste ferme sur ma décision de quitter le club à la fin de la saison. Pas de changement, on pense à Bilbao."

Vitor Roque

"Il est revenu de blessure et a dû retrouver le rythme des matches, et Lewandowski est dans une situation idéale. Vitor Roque nous donne beaucoup mais il a beaucoup de concurrence, ce n'est qu'une question de temps. Il peut nous offrir beaucoup de choses."

Lewandowski

"Robert Lewandowski et le reste des joueurs ont fait un pas en avant. Nous sommes devenus plus soudés après ma décision de quitter le club. Il joue mieux et devient plus précis avec et sans le ballon. Il peut à nouveau faire la différence."

Le retour de Ferran Torres

"La semaine prochaine, Ferran Torres sera avec l'équipe."

João Félix

"João Félix s'est remis de sa blessure et nous gérons bien les temps de jeu. L'autre jour, il a encore été décisif. Il est à l'aise dans cette position d'ailier qui rentre à l'intérieur."

Propos retranscrits par le compte X @ActualiteBarca.

