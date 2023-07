FC Barcelone : Xavi fait des annonces Mercato et se lâche sur le Real Madrid, Mbappé et Luis Enrique !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Avec Ilkay Gündogan et Iñigo Martinez, le FC Barcelone compte déjà deux recrues cet été. La troisième pourrait se nommer Oriol Romeu, que Xavi a ciblé pour remplacer Sergio Busquets la saison prochaine. En attendant de boucler les négociations avec Gérone, qui en demande 8 millions d’euros, Xavi était présent aux 25 ans du Campus Xavi Hernandez by Santander et a fait quelques annonces sur la suite du mercato du Barça. « Il faut des départs pour recruter, a-t-il affirmé d’emblée. Nous sommes dans une situation difficile et nous devons nous adapter. Nous devons nous renforcer un peu plus, il nous manque encore des pièces dans le puzzle. Je ne peux pas donner de noms mais nous allons aussi prioriser la Masia. Nous voulons un latéral droit mais devrons voir avec le fair-play financier avant tout. »

Xavi se fiche du Real et valide Luis Enrique au PSG

Lancé sur les objectifs à venir, le coach du Barça ne s'est pas démonté. « Les objectifs ? Nous ne sommes pas favoris en Ligue des champions mais l’objectif est de la remporter, pas d’être en 8es de finale, a-t-il ajouté. Le Real Madrid ? C’est un grand du football mondial qui va se renforcer mais cela ne m’intéresse pas. Je ne sais rien sur Mbappé. L’arrivée de Luis Enrique au PSG ? Je suis content pour lui, c’est un grand entraîneur. Il m’a beaucoup impacté au Barça. C’est une référence pour moi comme entraîneur. »

