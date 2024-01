Mercato : le Barça a bouclé sa deuxième recrue et lorgne un joueur de l'OL

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après Vitor Roque, qui est devenu la première recrue hivernale du FC Barcelone, le champion d'Espagne en titre aurait bouclé l'arrivée d'un deuxième joueur lors de ce mercato hivernal. Il s'agirait de celle du milieu de terrain de Djurgården, Lucas Bergvall. En effet, comme le relaie le compte Twitter @ActualiteBarca, le jeune Suédois devrait signer au Barça la semaine prochaine. Le montant du transfert s'élèverait à environ 10 millions d'euros.

Le Barça surveille Nuamah

Bien décidé à préparer l'avenir et recruter de jeunes pépites comme Lucas Bergvall, le club blaugrana aurait, par ailleurs, ciblé six joueurs durant la CAN 2024, si l'on en croit les informations de Mundo Deportivo. L'ailier droit de l'Olympique Lyonnais, Ernest Nuamah, ferait partie de ce six joueurs. Le Barça aurait envoyé des scouts en Côte d'Ivoire pour observer le Ghanéen durant la compétition. Ousmane Diomandé, Raphael Onyedika, Pape Matar Sarr, Yankuba Minteh et Dango Ouattara seraient les cinq autres joueurs surveillés par le club catalan.

