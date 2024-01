Mercato : une tête brûlée de Manchester United se rapproche du FC Barcelone

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Mason Greenwood se rapproche fortement du FC Barcelone. Parti en prêt du côté de Getafe, Mason Greenwood s’éclate dans la banlieue sud de Madrid. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 16 matchs, ses performances ont attiré l'œil de gros cadors, comme l’Atletico Madrid ou le Barça. Mais l’Anglais serait davantage séduit par la perspective de rejoindre la Catalogne.

Manchester United donne son feu vert

Si on en croit les informations de The Sun, United accepterait de laisser filer son joueur en Catalogne. Le média anglais continue en rapportant que celui qui a quitté l’Angleterre, après une affaire de violences conjugales, pourrait faire ses valises et rejoindre les Blaugrana en juin prochain.

Barça : la rumeur Greenwood prend de l’ampleur https://t.co/jwvwXFyO0N — Foot Mercato (@footmercato) January 23, 2024

