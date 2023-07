PSG, FC Barcelone - Mercato : Bernardo Silva a fait son choix mais....

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le titre du quotidien AS au sujet du cas Bernardo Silva en dit long : l'utopie. Et en effet, on voit mal, eu égard aux finances du FC Barcelone, comment le club catalan pourrait, dans les prochains jours, acheter ce brillant milieu de terrain aux Anglais de Manchester City.

Le Barça ou rien ?

Toujours dans le média espagnol, on apprend que Silva a clairement fait son choix quant à son avenir : ce sera le FC Barcelone. Il a même demandé à son agent d'étudier toutes les possibilités pour rejoindre le club catalan. Problème, le Barça ne pourra pas bouger à moins de vendre l'un de ses joueurs les plus bankables. Reste, comme l'écrit AS, la solution PSG qui, de son côté, a bien entendu les moyens de ses ambitions.

