PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Guimaraes a une préférence pour son avenir

Bruno Guimaraes est un joueur très convoité. Ce samedi, Ekrem Konur affirme que le Real Madrid a ciblé l’ancien milieu brésilien de l’OL pour remplacer Luka Modric, sur le départ en fin de saison. En plus du Real Madrid, le PSG et le FC Barcelone surveillent toujours de près la situation du joueur de 26 ans.

Newcastle ne serait pour l’instant pas vendeur et se retranche derrière sa clause libératoire de 115 millions d’euros pour assurer ses arrières. Selon Sports Zone et Ferran Martinez, journaliste à Mundo Deportivo, Guimaraes donne sa priorité à l'Espagne et ferait pression pour réduire sa clause pour aller à Barcelone.

Le Barça veut boucler l'affaire pour 80 M€

Selon Globo Esporte du Brésil, le Barça a déjà bougé mais il considère l'opération complexe. Le club catalan envisage d’inclure des joueurs dans le deal pour parvenir à une opération qui atteint une valorisation à 80 millions d’euros.

