PSG - Mercato : le principal frein à un retour de Messi au FC Barcelone actionné en juin ?

Lionel Messi (35 ans) pourrait ne rester que deux ans en France. Et pour cause, L’Équipe laisse entendre que son avenir au PSG est aujourd’hui menacé. Si sa décision finale n’est pas encore prise, le fair-play financier menace. Du côté du Barça, on réfléchirait bien à son retour mais l’entrée n’est pas gratuite à cause des règles drastiques encadrant sa masse salariale.

La solution résiderait dans la capacité du FC Barcelone à augmenter fortement ses revenus grâce à des contrats de sponsoring. Pour ne pas brouiller le message sur sa nouvelle grille salariale, plus saine, le club a déjà des pistes. Selon les informations de Mundo Deportivo, confirmées par L'Équipe, le Barça pourrait opter pour une offre équivalente à la fourchette haute (entre 6,5 M€ et 9 M€ par mois) avec, en bonus, un pourcentage sur les revenus générés par le joueur.

Dernier obstacle majeur à un retour de Messi au Barça : sous le coup d’une enquête de l’UEFA pour l’affaire Negreira, la menace d’une privation de coupes d’Europe plane pour la saison prochaine. Si, au Barça, le calme demeure, José Felix Diaz assure que le couperet tombera en fin de saison. « En juin, l'UEFA pourrait exclure le Barça de la Ligue des champions pendant un an, pour l'instant », a affirmé le journaliste de Marca hier soir dans l’émission El Chiringuito. Rien de fait pour Messi, donc.