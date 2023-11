Vinicius réagit à sa prolongation au Real Madrid, une recrue estivale du Barça déjà sur le départ ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport : "Messi soutient Yamal"

On commence cette revue de presse espagnole par Sport, qui fait sa Une sur Lamine Yamal, que Lionel Messi a cité parmi les joueurs qui pourraient remporter le Ballon d'Or dans les prochaines années. Le quotidien espagnol nous apprend, par ailleurs, que Gérone serait attentif à la situation à la situation d’Oriol Romeu pour un retour l’été prochain. Le milieu de terrain espagnol est arrivé cet été au FC Barcelone en provenance de Gérone.

Mundo Deportivo : "Masia d'Or"

De son côté, Mundo Deportivo fait encore sa Une sur les Ballon d'Or remportés par Lionel Messi et Aitana Bonmatí, qui soulignent une fois de plus le travail du Barça avec son équipe de jeunes.

La presse madrilène

Marca : "Le 7 jusqu'en 27"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on revient sur la prolongation de Vinicius Junior au Real Madrid, qui a été officialisée ce mardi par le club merengue. "PEU PROBABLE, mais PAS IMPOSSIBLE. Le plus grand et le meilleur club du monde. Merci au président, aux supporters, à mes coéquipiers et tous ceux qui travaillent au Real Madrid. Merci à la famille, aux amis et aux fans. Dans le dream club jusqu’en 2027 et pour plus de titres ensemble." Voici les premiers mots de l'ailier gauche brésilien après l'officialisation de sa prolongation chez les Merengue.

AS : "Vinicius pendant un certain temps"

Même son de cloche que Marca du côté d'AS.

