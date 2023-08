Xavi bloque le retour de Neymar au Barça, c'est confirmé pour Bounou au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La presse catalane

Sport

On commence par la presse catalane et Sport, qui revient sur le levier de 120 millions d'euros levé par le FC Barcelone et sur Neymar qui aurait donné son accord pour faire son retour au Barça cet été.

🗞️ | #PortadaSPORT



🤩 ¡A semis!

💰 El Barça firma la palanca para inscribir jugadores

💥 Neymar da el 'Sí' a fichar por el Barça

👀 "He hablado con Ney y le hace ilusión volver"

🧤 Difícil estreno del Madrid con Lunin en la porteríahttps://t.co/MdrqdSGjLO — Diario SPORT (@sport) August 11, 2023

Mundo Deportivo

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui revient aussi sur les déclarations de Sergi Roberto, qui a annoncé que "Neymar serait ravi de revenir" en Catalogne cet été.

La presse madrilène

AS

Le possible retour de Neymar au Barça alimente également la presse madrilène. AS croit notamment savoir que l'entraîneur blaugrana, Xavi, qui n'aurait toujours pas donné son accord pour le retour de la star brésilienne, préférerait l'arrivée d'un latéral droit plutôt que la venue de Neymar.

🌜 ¡Buenas noches!

🗞️ Esta es la #PortadAS de mañana

✍️ "El sueño continúa..." pic.twitter.com/5sWfCP3SKB — Diario AS (@diarioas) August 11, 2023

Marca

Enfin, Marca s'attarde sur la quête du remplaçant de Thibaud Courtois et confirme que c'est le gardien du FC Séville, Yassine Bounou, qui serait la priorité des dirigeants du Real Madrid.

Podcast Men's Up Life