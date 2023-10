FC Nantes : Abline annonce du lourd et envoie un message à Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Alors que la trêve internationale du mois d'octobre bat son plein, Matthis Abline, prêté cette saison avec option d'achat au FC Nantes par le Stade Rennais, a accordé un entretien au site officiel des Canaris. Il s'est d'ailleurs montré ambitieux pour l'objectif de la saison. "Jouer le plus haut possible dans la première moitié de tableau, très serré, c'est évidemment un objectif pour nous. On travaille pour y parvenir et on sent qu'il y a la possibilité de gratter quelque chose en ce moment. On va faire le maximum et on va se donner les moyens pour être le mieux classé possible."

"J'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée"

Interrogé également sur son dernier match abouti face au RC Strasbourg (1-2), le joueur prêté par Rennes a confié qu'il espérait poursuivre sur sa lancée contre Montpellier. "Je joue devant mais c'est vrai que j'aime aussi fournir les efforts défensifs, en tant que premier défenseur. J'apprécie également pouvoir donner des bons ballons à mes partenaires pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Mon implication ? Je suis là pour tout donner j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée, comme j'ai pu le montrer le week-end dernier à Strasbourg." Encore faut-il que Pierre Aristouy le fasse jouer face au MHSC. Ce qui devrait être le cas puisque Mostafa Mohamed est encore suspendu pour cette rencontre.

Podcast Men's Up Life