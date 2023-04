FC Nantes : après Auxerre, un autre taulier que Kombouaré secoue les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes n’a plus gagné depuis huit matches en Ligue 1. Conséquence : les Canaris n’ont plus que deux points d’avance sur la zone rouge avant un choc contre l’ESTAC dimanche prochain à la Beaujoire (15h). Après les mots forts employés par Antoine Kombouaré à Auxerre (1-2), Nicolas Pallois a secoué ses coéquipiers.

« La finale, pour l’instant, on s’en fout »

« C’est dur de prendre tout le temps deux buts avant de commencer à jouer. Courir après le score, ce n’est pas simple, a-t-il pesté dans Ouest Francer. On donne des buts, c’est ça qui est dommage. Il y a le penalty, la relance d’Alban (Lafont)… à la 43e, ce n’est pas le moment de jouer ! On peut rentrer à la mi-temps à 1-0. Il faut absolument battre Troyes à domicile. Après, on verra. La tête à la finale ? Non. La finale, pour l’instant, on s’en fout. Ce qui nous donne à manger, pour la saison, c’est la Ligue 1. On va tout faire pour se maintenir. »