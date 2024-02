FC Nantes : après Lens, Kita a ulcéré les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Tout a été dit, ou presque, sur la défaite du FC Nantes à domicile contre le RC Lens (0-1). Une défaite qui plombe un peu plus le bilan de Jocelyn Gourvennec, quatre points lors de ses sept premiers matches de Ligue 1, soit autant qu'un certain Raymond Domenech. Les Canaris sont en pleine crise, la lutte pour le maintien s'annonce difficile et pas sûr que leur actuel entraîneur, le deuxième cette saison, tienne jusqu'à la 34e journée.

Kita a fait bloquer des sorties pour prendre l'avion

Mais un supporter a révélé que la sortie de la Beaujoire samedi soir avait été aussi pénible que la prestation des Nantais sur la pelouse. "Les services de sécurité qui bloquent une partie des sorties de la Beaujoire pour laisser Kita prendre son avion tranquillement avant que l'aéroport ne ferme à minuit. Avec l'aide des CRS...", a écrit l'un d'entre eux. Quand ça veut pas...

