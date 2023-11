FC Nantes : Aristouy a perdu son meilleur joueur

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Un seul être et tout est dépeuplé. Une fois encore, la célèbre maxime semble se vérifier au FC Nantes en la personne de Douglas Augusto. Blessé au genou depuis la victoire à Strasbourg le 6 octobre dernier (2-1), le Brésilien manque terriblement aux Canaris. Déjà privé d’un joueur de devoir exemplaire, qui court plus de 10 kilomètres en moyenne, Pierre Aristouy a aussi perdu en son absence un talisman non négligeable.

Augusto manque au FC Nantes

Depuis sa blessure, Tribune Nantaise a analysé que le FC Nantes n’avait gagné un seul de ses quatre matchs et qu’i a perdu les trois autres ! Sans Douglas Augusto, le secteur offensif est aussi défaillant : le FC Nantes marque en moyenne 1,75 but par match lorsqu’il joue et seulement 1 but par match sans lui.

