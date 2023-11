FC Nantes : Aristouy annonce quatre absents et un incertain pour Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le point santé

« Il y a déjà deux joueurs qui ne s'entraînent pas et qui sont forfaits. Jean-Kévin Duverne qui a eu une petite entorse face à Lens. Malheureusement Fabien Centonze a une lésion au quadriceps. Douglas a participé partiellement à deux séances. On prendra une décision demain ».

(Pour rappel, Florent Mollet est suspendu et Marquinhos à disposition du Brésil pour les Jeux panaméricains)

🎙️🔰 Point santé avant #FCNSDR : le milieu de terrain du #FCNantes Florent Mollet est suspendu. Marquinhos dispute les Jeux Panaméricains. Jean-Kevin Duverne (entorse) et Fabien Centonze (quadriceps) sont forfaits. Douglas Augusto a lui fait deux séances partielles. #FBSport pic.twitter.com/Zpt0NfrMjQ — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) November 3, 2023

« On est trop dans la culture de l’instant »

Sur le souci des Canaris à Lens

« C'est à travers de la personnalité et du courage qu'on obtiendra des victoires. Face à Lens, il aurait fallu mieux considérer les situations et on a fait trop d'erreurs ».

Sur les ambitions réelles du FC Nantes

« Depuis le début de la saison, on est trop dans la culture de l'instant. Il faut rester mesuré, calme. On est exigeant et l'objectif est de se rapprocher des équipes comme Lens mais ça prend du temps ».

Sur la concurrence Abline - Mohamed

« Avant le match à Lens, j'ai rencontré Matthis et Mostafa. J'ai expliqué à Mostafa devant Matthis qu'il y avait eu deux matchs, deux victoires durant sa suspension. Mostafa a eu une réaction absolument fantastique, en félicitant Matthis ».

