FC Nantes : Aristouy déplore un bémol et une très mauvaise nouvelle après Strasbourg

Le FC Nantes avance. Après avoir enregistré sa troisième victoire en quatre matches hier à Strasbourg (2-1), avec une certaine autorité, Pierre Aristouy se frotte les mains de la remontada au classement mais peste contre la fin de match aléatoire de ses troupes. « Il y a de la satisfaction et du plaisir, a-t-il savouré après la rencontre. Plaisir de la victoire mais pas que… Le contenu m’a plu même si on aurait pu s’abstenir d’encaisser ce but à la fin (90e+2). On a peut-être été surpris d’avoir autant la mainmise sur la rencontre. On s’est peut-être parfois un peu trop précipités. »

Aristouy très inquiet pour Augusto

L’autre bémol de la soirée du FC Nantes se nomme Douglas Augusto, remplacé par Samuel Moutoussamy (45e+1) après s’être blessé au genou. « C’est la partie latérale interne du genou, pas le ligament mais plus le ménisque, a déploré inquiet Aristouy au micro de Prime Vidéo. C’est LE problème de la soirée, il faut passer des examens. »

