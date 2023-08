FC Nantes : Aristouy et Chirivella positivent après la défaite contre le TFC

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

C'est un Pierre Aristouy loin d'être abattu qui s'est présenté au micro de Prime Vidéo après la défaite de son équipe face à Toulouse (1-2) cet après-midi à la Beaujoire : "Les joueurs ont mérité de partager les points. Mais c'est le football, il faut être constant, fiable et efficace sur toute la durée d'une rencontre. Il est difficile de capitaliser et de rebondir sur une défaite. Dans le contenu, sur 85% de la durée de la rencontre, il y a eu des choses positives. Entre la 45e et la 63e, on a manqué d'épaisseur, de constance dans le placement et les efforts. En fin de match, les Toulousains ont eu la dose d'agressivité devant le but que nous n'avons pas eu. On a aussi dû se réajuster suite aux trois absences de dernière minute (Centonze, Castelletto et Ganago)".

"On ne doit jamais perdre ce match"

Même son de cloche du côté de son capitaine, Pedro Chirivella, toujours au micro de Prime Vidéo : "On ne doit jamais perdre ce match. On doit au moins prendre un petit point. On a manqué d'expérience. On n'a pas réussi à jouer tout le match comme la première période. On va aller à Lille avec une concentration totale sur toute la durée de la partie et beaucoup d'envie. On a travaillé le jeu sur la verticalité pendant la préparation. On a montré de belles choses en première période. On aurait pu marquer un autre but. Il faut retenir les bonnes choses et continuer à travailler. On voulait bien démarrer la saison, surtout à la Beaujoire et surtout vu notre calendrier. Maintenant, il ne faut pas penser à ça. Il faut améliorer les petites choses qui ne vont pas".

#FCNantes Une 1ère MT plutôt séduisante. Avec l’idée de repartir au pied de l’arrière, et un Chirivella parfait en chef d’orchestre.

Et puis en 2e MT, plus grand chose. Manque d’intensité. Physiquement en dessous. Une défaite logique, inquiétante. Surtout avec ce calendrier… pic.twitter.com/T2OuXa4F3F — Simon Reungoat (@SimonReungoat) August 13, 2023

