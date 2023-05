FC Nantes : Aristouy fixe un premier challenge à son vestiaire dans la course au maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si Pierre Aristouy refuse de se fixer un objectif de points sur les trois derniers matchs de la saison au FC Nantes, le coach des Canaris a bien conscience que, dans le mano-à-mano qui va l'opposer à l'AJ Auxerre, un point « peut aussi être suffisant » pour se sauver. Loin d'enterrer les Icaunais, qui vont affronter deux des trois leaders de Ligue 1, l'ancien coach des U19 nantais fixe surtout une mission à ses hommes d'ici à la 38ème journée. « Je ne suis pas exagérément optimiste comme veulent l’être trop d’observateurs en pensant qu’Auxerre va perdre contre Paris et Lens. Il n’y a pas de raison particulière, ça reste un match comme un autre. Je n’ai pas d’objectif points, j’aimerais, en revanche, aborder le dernier match contre Angers, en ayant les cartes en mains ».

Pas le même cas de figure qu'en 2021 pour Nantes

En clair, prendre au moins un point de plus contre Montpellier et à Lille qu'Auxerre avec la réception du PSG et à Toulouse. Quant à savoir si l'expérience du maintien arraché il y a deux ans pouvait servir, Pierre Aristouy n'est pas catégorique : « Il y a cet exemple mais il y en a plein d’autres dans le sport où la situation est critique et il se passe quelque chose qui renverse complètement le cours de l’histoire. On n’a pas non plus passé depuis le début de la saison beaucoup de journées en tant que relégables (…) On n’y a quasiment jamais été et on s’y retrouve à quatre journées de la fin. Il faut donc le digérer, réenclencher quelque chose de positif. J’estime que nous l’avons fait à Toulouse ».

Pour résumer Conscient que le maintien du FC Nantes ne se résumait pas à un calcul mathématique, Pierre Aristouy a fixé un objectif à ses joueurs : sortir de la zone rouge avant la réception du SCO Angers sur la dernière journée. Le coach des Canaris veut avoir son destin en mains.

Alexandre Corboz

Rédacteur