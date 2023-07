FC Nantes : Aristouy se frotte les mains après Angers et met un jeune en garde

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes s’est rassuré en s’imposant hier en amical contre le SCO d’Angers (1-0). Huit jours après un premier match amical raté contre Laval (0-3), les Canaris ont offert un visage plus séduisant à Basse-Goulaine en s’imposant sur un penalty de Mostafa Mohamed obtenu par Kader Bamba (74e), en récompense d'une deuxième période plus enlevée. L’entrée de jeunes mais aussi de l'attaquant égyptien a été bénéfique au FC Nantes. « Je suis content d'avoir finalisé cette semaine de stage assez chargée par un match, content d'en sortir sans blessure, a salué Pierre Aristouy en conférence de presse. J'ai vu du bon, par moments même sur certaines séquences, du très bon, et plein de choses aussi à réajuster. J'ai trouvé de la cohérence, une volonté de faire ce qu'on avait mis en place cette semaine, pas mal de sorties de balle sous pression de l'adversaire et sur un terrain difficile où nous n'avons pas jeté le ballon. Il nous a manqué un peu d'idées et un peu de jambes dans les trente derniers mètres pour faire la différence. »

Meupiyou a marqué des points mais...

Lancé sur Bastien Meupiyou, étonnant d'aisance pendant une mi-temps au poste de latéral gauche alors qu'il a été formé en défense centrale ou au milieu, Aristouy l’a encensé tout en le mettant en garde. « Les jeunes ont fait une bonne rentrée. C'est bien pour eux, c'est bien pour leur confiance, mais ça n'est qu'une entrée dans un match de préparation, a-t-il relativisé. Bastien a plutôt bien tenu son rôle, je pense quand même qu'il était important qu'il soit très près du banc parce qu'on a passé notre temps à le repositionner, à lui parler. Il y a des choses intéressantes, mais tout ne vient pas de lui, et petit à petit, il faudra que ça vienne de lui, même s'il est à l'autre bout du terrain. »

💬 Le Coach, Pierre Aristouy après la victoire face à Angers. pic.twitter.com/8dIY6xjW1y — FC Nantes (@FCNantes) July 23, 2023

Podcast Men's Up Life