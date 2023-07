FC Nantes : Aristouy va lancer plusieurs jeunes dès aujourd’hui !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes dispute son premier match amical de l’été contre le Stade Lavallois en fin d’après-midi mais avec quelle équipe ? Si Pierre Aristouy ne sait pas encore quel onze il alignera face aux Tango, le coach des Canaris compte donner leur chance aux jeunes, qu’il intègre au cas par cas depuis le début de la préparation.

« L'objectif, c'est d'intégrer les plus jeunes »

« Qu’attendre de ce match ? Rester dans la continuité du travail entamé depuis dix jours avec un groupe qui n'est pas encore au complet, composé de beaucoup de jeunes de l'académie, certains que l'on a fait venir spécialement pour cette semaine-là. L'ambiance de travail est bonne, la volonté de s'impliquer est là. C'est plutôt positif, a-t-il expliqué à L’Équipe. L'objectif, c'est d'intégrer les plus jeunes. C'est la raison pour laquelle je ne mettrai pas une équipe de cadres en première période et une équipe de jeunes en seconde. Je souhaite mixer les équipes pour pré-configurer les plus jeunes. »

Podcast Men's Up Life