FC Nantes : Aristouy va perdre un titulaire de marque cet hiver

La nouvelle est bonne pour Moses Simon mais beaucoup moins pour le FC Nantes. Malgré son absence lors de la large victoire du Nigéria contre Sao Tomé (6-0) hier éliminatoires de la CAN 2024, l’ailier de 28 ans a vu son équipe se qualifier pour la phase finale de la compétition en janvier et février prochain.

Simon verra la CAN 2024

Du coup, Pierre Aristouy perdra à ce moment-là un titulaire à part entière, lui quia démarré toutes les rencontres depuis le début de la saison. Hier, Simon n’a pas disputé une seule minute de jeu et a laissé Victor Osimhen, auteur d’un triplé, mener les Super Eagles à une éclatante victoire et une qualification pour la prochaine CAN amplement méritée.

