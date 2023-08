FC Nantes - AS Monaco : un nul de fou, des polémiques, Mohamed et Descamps grandioses... les notes des Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La troisième journée de Ligue 1 a démarré sur les chapeaux de roue avec un immense FC Nantes – AS Monaco ce vendredi soir. Très efficaces en début de match, grâce à des réalisations rapides de Mostafa Mohamed (5e, sp.) et Jean-Charles Castelletto (15e), les Canaris ont été ensuite bousculé par une vaillante équipe monégasque qui est revenu au score par l’inévitable Minamino (27e). En début de deuxième période, les hommes de Pierre Aristouy ont à nouveau creusé l’écart par leur buteur égyptien qui s’est offert un doublé (48e). En renard, Wissam Ben Yedder a relancé le suspense à l’heure de jeu (59e). Ce fut ensuite Fort Alamo sur le but de Rémy Descamps jusqu’à l’égalisation de Boadu (85e).

Note du match : 16/20

Du rythme, du rythme, du jeu, de la bagarre, de l’intensité, des buts et une ambiance de folie… Une immense publicité pour la Ligue 1.

Homme du match : Mostafa Mohamed (8)

Les notes :

Descamps (7) : le remplaçant d’Alban Lafont ne peut rien sur les trois buts mais il a surtout sorti quatre parades énormes devant Ben Yedder (31e) puis Minamino deux fois (71e et 72e) et Zakaria (90e+4).

Coco (5,5) : profitant de la blessure de Centonze, du replacement dans l’axe de « RPG » et du manque de confiance accordée à Hadjam, l’ancien ailier a fait son match avec sérieux mais ce ne fut pas simple face à Minamino.

Pierre-Gabriel (5) : l’ancien Stéphanois n’est pas un axial et on l’a vu au moment de sa défense lors du premier but monégasque. Il était à sa limite mais s’est accroché.

Pallois (6) : encore une fois, le policier nantais a envoyé du bois dans un match enlevé et un peu fou. Des sauvetages de guerriers même s’il a craqué trois fois, laissant de l’espace dans son dos sur deux des trois buts.

Castelletto (6) : s’il a été vite averti (7e), l’ancien Brestois a surtout marqué sur corner son premier but de la saison. Un but en forme d’excuses pour Pierre Aristouy et le public après son bras de fer de la semaine.

Merlin (6) : passeur décisif sur le troisième but, le piston gauche des Canaris n’avait plus rien dans les chaussettes quand il a été remplacé par Hadjam (80e).

Chirivella (5,5) : le capitaine des Canaris a plié mais n’a pas rompu face à un milieu monégasque puissant et qui a pris le dessus au fil du match.

D. Augusto (5) : le Brésilien a eu de la chance que Monsieur Pignard ne siffle pas un penalty flagrant pour sa faute sur Golovin. Sorti sur blessure après un match moyen. Remplacé par Sissoko (69e) auteur d’une entrée ratée.

Bamba (7) : titulaire surprise, l’ancien joueur de l’ASSE est à l’origine du premier but et passeur décisif sur le second. Il a marqué des points avant son remplacement par Moutoussamy (60e), sanctionné d’un jaune dès son entrée en jeu.

Mohamed (8) : le Pharaon a pris la tête du classement des buteurs avec Ben Yedder, Minamino et Adams. Du sang froid sur le penalty du 1-0, la vista du buteur pour le second et un vrai poison qui a pesé sur la défense asémite avant de céder sa place à Mollet (80e).

Simon (6) : le Nigérian a provoqué le penalty du 1-0 et a plutôt pesé dans les contres attaques. Remplacé à la 69e par Ganago, lequel aurait dû bénéficier d’un penalty dans le temps additionnel (90e+1).

