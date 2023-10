FC Nantes, ASSE, Girondins : un formateur surpris par un flop commun

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Passé par les centres de formations des Girondins et du FC Nantes, Loïs Diony est surtout connu pour être aujourd'hui encore le plus gros transfert de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Et surtout un flop monumental. Envoyé à Bristol, en L2 anglaise, au bout de six mois et zéro but, l'attaquant aujourd'hui à Angers n'a pas rencontré la réussite dans le Forez. Son parcours accidenté surprend Guy Hillion, qui a œuvré à la détection des jeunes au FCGB et au FCN. A Ouest-France, le formateur a expliqué combien la force de caractère du joueur âgé de 30 ans l'avait marqué.

"Il y a une grosse place pour l’affectif avec lui"

"Un jour, un éducateur U13 des Girondins me parle d’un attaquant qu’il avait remarqué à Mont-de-Marsan : c’était Loïs. Je suis allé voir sa maman, infirmière, auprès de qui je me suis engagé à l’emmener à Bordeaux. Elle avait les larmes aux yeux, j’ai compris que je ne pourrais jamais jouer avec la vie de ce gamin. Parce qu’il a connu des manques durant son enfance, il y a une grosse place pour l’affectif avec lui. Et il a surtout un énorme mental : c’est ça qui a balisé sa carrière. Il s’est toujours bagarré pour prouver sa valeur. Au FC Nantes (en 2011), Stéphane Ziani, entraîneur des U19, me demande si je connais un certain Diony, qui lui a fait une grosse impression lors d’un match contre Bordeaux… Je le fais venir à Nantes à 19 ans, il intègre la réserve. Il n’est pas du tout abattu de son départ de Bordeaux, il a toujours cette envie de réussir, il donne l’impression d’être sûr de lui. Il sait qu’il doit prouver…."

