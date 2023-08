FC Nantes, ASSE : Kader Bamba revient sur ses prêts et dénonce sa fausse image

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

A l'occasion d'un entretien à Ouest-France, Kader Bamba (29 ans) s'est longuement confié. L'ailier, qui espère une nouvelle chance avec Pierre Aristouy, est revenu sur ses prêts successifs à Amiens et à l'ASSE, motivés par son envie de jouer. « Ici à Nantes, j’étais dans une zone de conflit donc c’était apaisant pour moi ces prêts. Quand je suis en conflit, ça se ressent même à la maison, ce n’est pas facile à vivre. Donc ça m’a fait du bien d’être prêté. Quand ton entraîneur ne te veut pas, il faut savoir partir ».

« J'ai la tête dure quand je suis en conflit »

Reconnaissant que la situation était devenue « impossible » pour lui avec Antoine Kombouaré, Kader Bamba s'agace des répercussions de l'étiquette qu'on lui a collé : « C’est un truc qui me suit. Je fais avec. Cela ne me dérange pas plus que ça. C’est juste pour la famille le problème. Quand on voit des articles avec en titre des problèmes de comportement et disciplinaires… Papa et maman, ils t’appellent vite ! J’ai lu des choses… Pffff. En aucun cas, pourtant, j’avais eu un comportement qui dérangeait. C’est comme ça. Je ne me suis pas pris la tête. Pourtant, on m’a dit de faire des communiqués pour répondre. Beaucoup de choses m’ont fait passer pour le méchant, mais ce n’est pas le cas du tout ».

L'ancien Stéphanois le reconnaît, il n'a pas un caractère simple : « J’ai la tête dure quand je suis en conflit. Il n’y a pas de sourires, mais je suis toujours respectueux. En revanche, je ne fais pas de blagues et je ne vais rien faire pour me rapprocher de la personne et apaiser les choses. Je suis comme ça, je n’aime pas changer pour les autres. J’aime rester moi-même ».

Ligue 1. FC Nantes : « Beaucoup de choses m’ont fait passer pour le méchant », assure Kader Bamba https://t.co/pNTQh2LdDa — Ouest-France Sports (@sports_ouest) August 13, 2023

Podcast Men's Up Life