FC Nantes : avant le PSG, Sissoko colle un tacle à Aristouy en flattant Gourvennec

Dans Le Parisien du jour, le milieu du FC Nantes Moussa Sissoko, francilien de naissance, revient sur son parcours chez les professionnels en parlant des entraîneurs qui l'ont marqué. A Nantes, point d'Antoine Kombouaré ou de Pierre Aristouy. C'est de Jocelyn Gourvennec dont parle le milieu de terrain, qui met en avant son "vécu" et son "charisme" comme pour laisser entendre que son prédécesseur, qui ne le faisait pas jouer, en était dépourvu...

"On a pu sentir son vécu. Un certain charisme"

"Le jour de son arrivée, il a fait un discours. On a pu sentir son vécu. Un certain charisme. Il connaissait le prénom et le nom de chaque joueur. Dès le premier entraînement, il a réclamé beaucoup de rigueur, de concentration, d'implication, de simplicité, de discipline, de détermination aussi. Sans afficher une volonté de tout changer, il a instauré de bons rapports avec l'ensemble du groupe. Ses mots ont participé à nous mettre en confiance et ils nous ont aidé à remporter ce précieux succès contre Nice (1-0). On a déjà pu échanger. Il m'a fait comprendre qu'il croyait en moi et que j'allais avoir un rôle important à jouer. Ça m'a plu et ça m'a tout de suite mis à l'aise avec lui."

