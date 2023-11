FC Nantes : bonne nouvelle au niveau de la mise en examen du club

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

La révélation, vendredi dernier, de la mise en examen le 21 septembre du FC Nantes pour des transferts douteux a surpris. Et inquiété. Le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc reproche à la Maison Jaune une « complicité du délit d’exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable (Bakari Sanogo et Joaquim Batica en l’occurrence) et pour avoir apporté son concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». Le risque de sanction est réel.

"Actuellement, on voit passer des affaires remontant à 2015-16"

Mais le journaliste d'Ouest France ayant révélé cette affaire, Kévin Grethen, a expliqué dans le podcast Sans Contrôle ce mardi que si sanction il devait y avoir, elle n'arriverait pas avant des années : "Les affaires économico-financières comme celle-là sont toujours très longues. Actuellement, on voit passer des affaires remontant à 2015-16. Donc sept ans. En plus, ce n'est pas un petit dossier. Les avocats sauront faire traîner l'affaire, sans compter les éventuels appels. On parle de plusieurs saisons de foot avant un jugement. Il n'y a aucune mesure restrictive pour travailler au FC Nantes".

