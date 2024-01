FC Nantes : bonne nouvelle pour Gourvennec avant Clermont

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Certes, on ne peut pas dire que le FC Nantes soit actuellement épargné par les absences. Car en raison de la Coupe d'Afrique des Nations et pour cause de blessures, les Canaris doivent faire sans six éléments. Simon, Moutoussamy, Mohamed et Castelletto sont à la CAN, quant à Ganago et Meupiyou, ils poursuivent loin du groupe pro.

Pas de nouvelle absence

Au sujet de ce dernier, comme l'indique Ouest-France, il est "en réathlétisation." Mais Gourvennec, qui était en stage avec ses troupes à Marbella ces derniers jours, ne déplore aucun absent supplémentaire. Il pourra donc compter sur le reste de son groupe, ainsi que les recrues de l'hiver (Kadewere, Traoré) pour la réception capitale de Clermont, demain à la Baujoire.

Podcast Men's Up Life