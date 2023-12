FC Nantes - Brest : les Notes des Canaris, battus par plus forts

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes enchaîne une deuxième défaite d'affilée. Après une première période où les occasions n’ont pas été légion contre Brest, les Canaris ont encaissé deux buts coup sur coup après la pause. C’est d’abord Hugo Magnetti qui a trompé Alban Lafont d’une reprise du droit dans le petit filet (0-1, 50e). Avant que Steve Mounié n’aggrave le score sept minutes plus tard sur un corner mal dégagé par la défense nantaise (0-2, 57e).

La VAR annule un but sublime d'Abline

Après plusieurs changements de Jocelyn Gourvennec, la barre touchée par Mostafa Mohamed (73e) puis un but sublime de Mathis Abline annulé par la VAR (90+3e), les Canaris devaient se rendre à l’évidence : ils sont tombés sur plus forts qu’eux aujourd'hui et glissent au 10e rang provisoire avant les autres matches du jour.

Les Notes des Canaris

Lafont (5) - Castelletto (4, puis Centonze 4), Cömert (4), Pallois (4), Merlin (4, puis Hadjam) - Augusto (5, puis Marquinhos 5), Chirivella (5) - Mollet (5), Sissoko (4, puis Abline 4), Simon (5) - Mohamed (4).

72'



💥 @mmostafa_11 trouve la barre après une tête dans la surface !



0-2 #fcnsb29 pic.twitter.com/g992gLXeZ9 — FC Nantes (@FCNantes) December 17, 2023

