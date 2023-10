FC Nantes : Castelletto revient sur sa polémique estivale

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

D'ordinaire si discret, Jean-Charles Castelletto avait surpris, fin août, en annonçant qu'il refusait de jouer contre l'AS Monaco (3-3). Cela avait conduit à de grosses tensions et à une sortie musclée de Pierre Aristouy le concernant. Les choses sont ensuite rentrées de l'ordre et le défenseur a fini par jouer face à l'ASM... contre qui il a même marqué ! Dans une interview à Ouest-France parue ce jour, il justifie son comportement de l'époque.

"Je voulais des réponses à certaines questions"

"Je voulais des réponses à certaines questions que je me posais. Je n’avais pas de réponses par rapport à la saison qui allait venir sur le recrutement, sur une possibilité de transfert me concernant etc. La réunion avec Franck Kita et le coach s’est très bien passée. Je l’ai beaucoup appréciée, c’est tout. Pourquoi je me suis excusé après mon but ? Car le FCN passe avant moi. Je n’avais pas le droit de mettre le club, l’équipe en difficultés. C’est pour ça que j’ai fait ce geste. Il me fallait des réponses, je les ai eues. J’étais très content de jouer ce match. Je l’ai joué avec la plus grande des férocités pour qu’on le gagne. Ce geste venait du cœur… Je suis très bien ici, ma famille est très bien ici. C’était normal que je m’excuse car certains ont pu penser que je lâchais le club alors que ce n’était pas ça."

