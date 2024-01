FC Nantes : Chirivella sort la sulfateuse et nomme les vrais coupables de la crise

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes au plus mal. Piteusement éliminés dès les 16es de finale de la Coupe de France à La Beaujoire contre Laval (0-1), les Canaris sont joueront leur maintien en Ligue 1 jusqu’en fin de saison. Pedro Chirivella, en bon capitaine, a tiré la sonnette d’alarme pour recadrer ses coéquipiers.

« On est les premiers responsables »

« La pression, on se la met nous-mêmes, a déclaré le milieu de terrain espagnol de 26 ans dans les colonnes de Presse Océan. On est les premiers responsables. Quand tu as huit entraîneurs en trois ans, c’est notre faute, ce n’est pas toujours le coach qui travaille mal. »

Podcast Men's Up Life