FC Nantes : clash programmé entre la Brigade Loire et la direction du club ?

Il y a quelques jours, lors du match à domicile contre Monaco, les supporters les plus chauds du FC Nantes, qui constituent la Brigade Loire, s'étaient encore illustrés par leurs chants et la très belle ambiance mise à la Beaujoire. Peu de temps avant cette rencontre, pourtant, de longues négociations avaient eu lieu entre la sécurité du club et les Ultras, aboutissants finalement au fait que la Brigade Loire puisse rentrer son matériel dans le stade.

Mail musclé

Il ne devrait pas en être de même face à l'OM, vendredi, puisque comme le relate France Bleu, le patron de la sécurité des Canaris, David Amarré, en envoyé un mail mardi dernier à la Brigade Loire en étant on ne peut plus clair. "Nous nous trouvons contraint (sic) de prendre des mesures immédiates à l'encontre de votre groupe. Ainsi, par mesure de sécurité, j'ai demandé à faire retirer le matériel suivant en bas de,la tribune Loire : les poteaux et enceintes, la nacelle servant à votre "capo", la structure métallique servant à accrocher la bâche au nom de votre groupe."

