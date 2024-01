FC Nantes - Clermont : les Canaris se ratent contre la lanterne rouge, les notes

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

C’est avec beaucoup d’intentions que les Nantais ont débuté la rencontre. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont montré de la cohérence et de la fluidité, se retrouvant à de nombreuses reprises dans les 25 derniers mètres de Clermont. Mais ce beau visage n’a duré que 20 minutes, avant que les Clermontois ne climatisent la Beaujoire par Shamar Nicholson (29’).

Rentré du vestiaire avec de meilleures intentions, les Canaris ont vite égalisé par l’intermédiaire de Florent Mollet qui reprend du pied droit le centre de Quentin Merlin (47’). Si on pensait que cela libèrerait les Jaune et Vert, il n'en fut rien. Au contraire, Nantes a commencé à déjouer, à l’image de Florent Mollet qui a raté un bon nombre de ses tentatives avant que l’expulsion de Bénie Traoré ne marque un nouveau tournant (73’). Finalement les Clermontois ont trouvé la faille, et s'impose au bout du suspens par l'intermédiaire de Jim Allevinah (89'). Cruel pour Nantes qui concède une quatrième défaite de rang.

Les Tops :

Nicolas Pallois (6,5) : Le meilleur Nantais de la partie. Le défenseur central a fait tout ce qu’il avait à faire. Pas aidé par son coéquipier, le Français s’est chargé de toutes les tâches défensives et avec brillance.

Kader Bamba (6) : Très belle entrée de Bamba à la pause qui a donné du peps à l’attaque nantaise. Ses accélérations ont cloué les défenseurs clermontois.

Les Flops :

Marcus Coco (3) : le Guadeloupéen est passé à côté de son match, ses centres ratés en témoignent. Le Guadeloupéen a loupé les 6 centres tentés.

Ervin Cömert (4) : sorti à la 87ème minute, le Suisse a laissé tout le travail à Pallois.

Bénie Traoré (4) : s'il n'a pas fait un mauvais match, le joueur prêté par Sheffield a plombé son équipe avec son exclusion (73'). Le tournant du match.

Florent Mollet (5) : malgré son but, Florent Mollet a mangé la feuille de match contre les Auvergnats. L’ancien Montpelliérain a loupé ses 17 centres et n’a réussi que 3 de ses huit tentatives face au but.

Les notes des Nantais :

Lafont (5) - Coco (3 puis Centonze), Comert (4, puis Duverne), Pallois (6,5), Merlin (6) - Douglas Augusto (5), Sissoko (4), Mollet (5), Chirivella (5, puis Bamba (46', 6)) - Traoré (4), Kadewere (5).

