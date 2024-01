FC Nantes - Clermont : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Jocelyn Gourvennec compose dans un 4-3-3 avec ses deux nouvelles recrues. Tino Kadewere et Bénie Traoré sont tous les deux présents en attaque. Pour le reste, c'est du traditionnel, Moussa Sissoko, Florent Mollet, Douglas Augusto et Pedro Chrivella au milieu. Pour la défense, Quentin Merlin, à gauche Nicolas Pallois et Eray Comert en défense centrale et Marcus Coco en défenseur droit.

𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Clermont. pic.twitter.com/rMDU72g2Aq — FC Nantes (@FCNantes) January 14, 2024

