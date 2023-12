FC Nantes : nouveau coup dur pour les Canaris avant l’OL

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a perdu ses deux derniers matchs. Nantes n'est pas au meilleur de sa forme, les Nantais se sont inclinés contre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Des défaites à relativiser quand on connaît la forme des deux équipes, il ne faut pas oublier non plus la victoire contre Nice à la Beaujoire, pour le premier match de Jocelyn Gourvennec sur son nouveau banc. Les Canaris vont enchaîner un quatrième match compliqué, mercredi, face à l’Olympique Lyonnais.

Un déplacement compliqué

Historiquement, le club du Pays de la Loire n’a jamais été trop à l’aise au Groupama Stadium. La dernière victoire remonte à 2019, 1-0 avec un but de Samuel Moutoussamy. Depuis, les Canaris ont perdu deux fois (3-0 et 3-2), leur dernier match en terre lyonnaise s’était soldé par un match 1-1 en mars dernier, comme le relaye le site Tribune Nantaise. Le FC Nantes devra donc livrer une prestation haut de gamme pour ramener un résultat de Lyon.

