FC Nantes : après Aristouy, un double coup dur achève les Canaris avant l'OGC Nice !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Lorsque vous supportez une équipe qui n'a pas remporté le moindre match au cours des 4 dernières journées de Ligue 1, vous n'êtes pas des plus optimistes. Surtout, lorsque l'équipe en question est le FC Nantes, que les deux prochaines rencontres prévues au calendrier sont face à l'OGC Nice et le PSG, les deux premiers du classement.

Buquet préfère l'OGC Nice

Pas de quoi, donc, être rassuré. Surtout que l'arbitre du match face aux Aiglons a été choisi et qu'il ne porte pas vraiment chance aux Canaris cette saison. Il s'agit de Monsieur Buquet qui s'est illustré en excluant deux joueurs nantais lors de la défaite face au Stade Rennais (1-3) et du match nul contre l'OM (1-1). Mostafa Mohamed et Bastien Meupiyou avaient été les victimes de l'homme en noir comme le rappelle le site Tribunenantaise.

Pour ne rien arranger aux affaires des Canaris, ce même Buquet a arbitré 31 fois le Gym dans sa carrière pour un bilan largement positif : 19 victoires, 4 nuls et 8 petites défaites.

