FC Nantes : Delort fait son mea culpa et justifie ses coups de sang

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Statistiquement, les débuts d'Andy Delort au FC Nantes ne sont pas mauvais (8 buts en 23 matches), si l'on considère qu'il est arrivé fin janvier dans une équipe dont il ne connaissait pas le jeu et qui joue sa survie. Mais il y a cette impression que l'attaquant n'arrive pas à trouver le bon tempo pour se synchroniser avec ses coéquipiers. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Delort a reconnu qu'il n'était pas satisfait de sa production et expliquer que cette frustration lui faisait parfois faire des choses qu'il regrette ensuite.

"J’attends un but dan le jeu, surtout à la Beaujoire"

« Mes débuts à Nantes ? Moyen. Après, physiquement, c'est une saison compliquée pour moi. Je me suis fait une entorse à un genou. Il y a eu aussi une coupure. On arrive vers le sprint final, on en reparlera dans deux mois. J’attends un but dan le jeu, surtout à la Beaujoire. Je ne me fais pas de souci, ça va venir. Je joue avec le cœur, avec le public. C’est pour ça que des fois ça me fait mal au cœur de ne pas marquer. »