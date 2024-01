FC Nantes : double coup dur pour Moses Simon avant la CAN !

Moses Simon (28 ans) n’a pas préparé la CAN de la meilleure des manières. À quelques jours de son premier match contre la Guinée Équatoriale (dimanche, 15h), le Nigeria s'est en effet incliné en amical face à la Guinée (0-2). Aguibou Camara et Facinet Conté ont inscrit les deux buts de la rencontre.

Titulaire, l’ailier du FC Nantes s’est donc incliné avec les Super Eagles et a même eu le temps de manquer un penalty en première période (20e) ! Après la Guinée Équatoriale (14 janvier, 15h), le Nigéria défiera la Côte d’Ivoire et enfin la Guinée-Bissau. Simon saura alors sans doute se rattraper.

Match propre de sa part cet après-midi contre les Super Eagles du Nigeria. Sa prestation énormément rassurante avec ce penalty de Moses Simon repoussé. Il aurait dû tuer le moral des joueurs guinéens. Heureusement. Au suivant et focus à l’essentiel. 👏. #medsesay pic.twitter.com/UM5frHoRlz

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

En partance pour la CAN qui se tiendra en Côte d’Ivoire entre janvier et février, l’ailier du FC Nantes Moses Simon (28 ans) a connu avant de partir deux petites alertes avec le Nigéria : une défaite et un penalty manqué en amical.