FC Nantes - FC Lorient : Pierre Ménès et Daniel Riolo voient très grand pour les Canaris

FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le feu d’artifice a été tiré hier à la Beaujoire : le FC Nantes a atomisé le FC Lorient au terme d’un match sublime de bout en bout (5-3). « Ce match de ouf Nantes Lorient, s’est écrié Daniel Riolo sur Twitter. Quel coup franc M. Mohamed… !! Pas si mal Nantes … je crois qu’on l’avait dit très tôt dans l’After. » Le polémiste dit vrai puisque, en plein cœur de l’été, il avait été le premier à dire tout le bien qu’il pensait du FC Nantes et notamment de son artilleur en chef, Mohamed.

« Il faudra peut-être plus compter avec cette équipe... »

Pierre Ménès était plus sceptique mais se range aujourd’hui derrière l’avis de Riolo après le récital des Canaris. « C’était un match extraordinaire, probablement le plus beau depuis le début du championnat, a-t-il analysé sur sa plateforme. Les Nantais ont été extraordinaires, les buts se sont accumulés avec un jeu plus porté vers l’avant qui fait plaisir à voir. Moses Simon, ressuscité, a été extraordinaire avec deux passes décisives et un penalty. C’est une vraie belle victoire de Nantes, qui va donner plus de sérénité et de confort. Il faudra peut-être même plus compter avec cette équipe que ce qui était prévu. »

