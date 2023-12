FC Nantes : Gourvennec a deux gros regrets après Brest

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Pour son troisième gros test en autant de matches sur le banc du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec a de nouveau goûté à la défaite cet après-midi face à Brest (0-2). Après des débuts victorieux contre Nice (1-0), il reste donc sur un revers à Paris (0-2) et donc celui-ci. Mais pas de quoi inquiéter le technicien. En conférence de presse, il a détaillé ce qu'il avait apprécié dans la prestation de ses troupes et les deux regrets que lui avait laissé cette rencontre. L'un de ces regrets étant un point qui avait été travaillé à l'entraînement les jours précédents...

"Il nous a manqué le gain des ballons et la justesse technique"

"On voulait emballer le match dès l'entame mais on n'y est pas arrivés. On a eu un peu de déchet. Brest est sur une très dynamique, il ne s'énerve jamais, il est très en confiance. On a été très bons par séquences mais on n'a pas été précis dans le dernier geste. C'est ce que l'on peut se reprocher. Ils sont moins venus dans notre surface que nous dans la leur mais ils ont été beaucoup plus précis. On peut s'en vouloir. Le deuxième point qui a été fondamental, c'est qu'eux ont été bons sur leurs points forts. On a été battus sur le gain des deuxièmes ballons. Je vois une équipe qui court plus que ses adversaires, qui a d'ailleurs plus couru que contre Nice et Paris, ce qui était déjà fort. Dans l'intensité, on a été très bons aussi. Il nous a manqué le gain des ballons et la justesse technique pour s'imposer."

Jocelyn Gourvennec après #fcnsb29 💬📺



"On a montré des choses mais pas sur la durée. On a été sur courant alternatif. On est plus intense que notre adversaire aujourd'hui mais cela ne suffit pas. Notre public nous a soutenu jusqu'au bout, comme toujours" — FC Nantes (@FCNantes) December 17, 2023

