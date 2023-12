FC Nantes : Gourvennec a dit non au PSG !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Avant de prendre la relève de Pierre Aristouy il y a quelques semaines, Jocelyn Gourvennec avait déjà fréquenté le FC Nantes. C'était il y a bientôt 30 ans, déjà... L'ancien milieu de terrain avait rejoint les Canaris en 1995, un épidode sur lequel il est revenu dans un entretien au site du FCN.

"Il y avait le PSG et le FC Nantes"

"J’étais à Rennes et Rennes avait besoin de vendre. Il ne me restait plus qu’un an de contrat, j’étais capitaine. Je pensais continuer encore à Rennes en étant jeune. Le club avait besoin de vendre et à ce moment-là, il y avait le PSG et le FC Nantes". Et à l'ancien meneur de jeu d'ajouter... "Je voulais aller à Nantes pour jouer la Ligue des Champions. J’avais pris mon téléphone pour appeler Paris et dire que je ne voulais pas venir. Je voulais aller à Nantes".

Podcast Men's Up Life