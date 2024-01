FC Nantes : avant Clermont, Gourvennec a envoyé un message fort aux supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Vendredi soir, le FC Nantes a débuté l'année du bon pied en se qualifiant pour les 16es de finale de la Coupe de France après sa victoire à Pau (4-1). Les Canaris en ont profité pour mettre un terme à leur série de trois défaites. En conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur du FCN, Jocelyn Gourvennec, a estimé que le succès à Pau ainsi que le scénario de la partie (les pensionnaires de L2 ont ouvert le score) ont constitué un bon message pour des supporters qui auraient pu commencer à perdre patience...

"C’est un signal envoyé à nos supporters"

"On savait que ça allait être difficile, on se fait prendre deux fois en 15 minutes. On voulait s’éviter de rentrer dans une course à handicap. Les entrants ont impacté le match, on a pris la main sur la deuxième mi-temps. On a été capable de renverser Pau. On était sur une série de défaites donc il fallait que ça s’arrête. C’était important de se qualifier car la Coupe de France, c’est une tradition à Nantes et c’est aussi un signal envoyé à nos supporters."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

𝗪𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 à La Beaujoire ⛷



Tout le stade à moins de 30€ face à Clermont !



Vos places ici https://t.co/jvihKBj2nd 🎿 pic.twitter.com/e1KTeFb2Bf — FC Nantes (@FCNantes) January 3, 2024

Podcast Men's Up Life