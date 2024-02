FC Nantes : Gourvennec aurait 4 matchs pour sauver sa tête

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Avec seulement quatre points pris sur les sept matchs de Ligue 1 qu’il a dirigé, Jocelyn Gourvennec est déjà sur un siège éjectable au FC Nantes, lui qui affiche le même bilan qu’un certain Raymond Domenech, qui n’avait pas tenu 50 jours à la Jonelière.

Le cas de Gourvennec scellé après Metz ?

Alors qu’il est déjà sous pression du côté des supporters, l’ancien milieu de terrain devrait avoir encore un peu de temps pour mettre en place son projet. « Évidemment qu’il est sous pression. On connait le président Kita. On sait que la direction est très inquiète des résultats. Je pense vraiment que le match de Toulouse est charnière dans la saison… », a expliqué David Phelippeau (Ouest-France) dans le podcast « Sans Contrôle ».

Pour autant, son avenir ne sera pas scellé après le prochain match selon Simon Reungoat (Hit-West) : « Après Toulouse et Paris, il y a Lorient et Metz. On peut imaginer quand même que Gourvennec aura ces quatre matchs ». Une deadline que David Phelippeau confirme : « S’il n’y a aucun résultat sur ces quatre matchs, la direction n’aura plus le choix… »

