FC Nantes : Gourvennec dynamite la suite du Mercato et secoue ses joueurs avant Clermont

FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Jocelyn Gourvennec peut entrer dans la légende du FC Nantes ce dimanche 14 janvier 2024. En cas de défaite, l’ancien meneur de jeu deviendrait le premier technicien canari à enregistrer quatre revers lors de ses cinq premiers matches de championnat sur le banc.

« Il fallait regagner un match, on l’a fait. Maintenant il faut regagner un match en Ligue 1, a-t-il résumé hier en conférence de presse. Il y a eu des progressions car on subit moins, on fait moins d’erreurs, mais elles ont encore des conséquences. Elles coûtent trop à l’équipe. »

Gourvennec veut encore des arrivées et des départs

L’entraîneur du FC Nantes a profité de sa conférence de presse pour réaffirmer son souhait de vouloir redynamiser le vestiaire et de réoxygéner le groupe des Canaris. Plusieurs recrues pourraient encore arriver d’ici à la fin du mercato hivernal, plusieurs départs aussi. Rien n’est donc encore vraiment fait avant le 1er février prochain.

