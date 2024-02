FC Nantes : Gourvennec invité à se montrer patient avec Zézé

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Dimanche dernier à Reims (0-0), Nathan Zézé a réalisé un très bon match. Le jeune défenseur central de 18 ans connaissait là sa troisième titularisation de la saison, après celle, très compliquée, de la 1ère journée contre Toulouse (1-2) et une autre plus aboutie contre Laval (0-1) en Coupe. Après la rencontre face aux Violets, le Canari avait disparu de la circulation. Il est revenu et semble bien parti pour s'imposer, pour la plus grande joie d'un de ses formateurs, qui a confié à France Bleu :

"Il doit y avoir une montée en puissance sur quatre ou cinq matches"

"Jouer, c'est ce dont un jeune a besoin. Il y a toujours le match découverte où tu as la pression et tu te dis que tu ne dois pas te louper. Il y a ensuite le deuxième match qui est déjà différent et ainsi de suite. Il doit y avoir une montée en puissance qui doit se faire sur quatre ou cinq matches et là, le joueur doit te montrer ce qu'il est capable de faire."

