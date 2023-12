FC Nantes : Gourvennec joue déjà avec le feu en s’en prenant au chouchou de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

S’il n’avait pas spécialement la cote au FC Nantes sous Pierre Aristouy, Adson a carrément été déclassé par Jocelyn Gourvennec, lequel ne l’avait pas convoqué pour les matchs contre Nice (1-0) et face au PSG (1-2).

Alors qu’il y a une dizaine de jours, le nouveau coach des Canaris était plutôt tranquille à l’égard du Brésilien, l’invitant à « ne pas se décourager », il semblerait que la tension soit montée d’un cran cette semaine. Comme révélé par les journalistes de Ouest-France et d’Hit-West présents dans l’émission « Sans Contrôle » mardi, il y aurait déjà eu plusieurs prises de bec entre Gourvennec et l’ancien milieu des Corinthians, présenté comme lunatique et pas toujours très investi à l’entraînement.

S’en prendre au « Brésilien de Waldemar », un pari risqué ?

Mais Jocelyn Gourvennec a-t-il réellement bien calculé son coup en se prenant à celui qu’on présente en interne comme « le Brésilien de Waldemar » ? On le sait : Kita n’a pas toujours totale confiance en ses coachs. Surtout quand ces derniers laissent « des millions sur le banc » ou, dans le cas d’Adson, en tribune…

Acheté à prix d’or (6,5 M€) car validé par le président lui-même avant que la cellule de recrutement ne donne un avis consultatif sur le sujet, Adson suscite encore beaucoup de mansuétude en interne du fait de son statut particulier et de son jeune âge. Jocelyn Gourvennec ayant d’abord été choisi par le tandem Philippe Mao – Franck Kita, l’intéressé devra quand même songer à ménager son bouillonnant président pour éviter de devenir le 20ème coach limogé de l’ère Kita…

