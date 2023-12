FC Nantes : déjà une première bombe à retardement entre Gourvennec et Kita ?

Considéré comme le « Brésilien de Waldemar » par les recruteurs du FC Nantes, Adson jouit d’un statut spécial chez les Canaris. Statut qui veut qu’on lui donne du temps et qu’on s’arme de patience avec l’ancien joueur des Corinthians, lequel était le « coup de cœur » du président Kita l’été dernier.

Jocelyn Gourvennec a-t-il seulement conscience de cet état de fait ou considère-t-il qu’en tant que patron des décisions sportives, il peut gérer tous les joueurs de la même façon ? On peut se poser la question car, après avoir écarté Adson sur ses premiers matchs, le coach des Canaris a pris la parole pour évoquer le milieu offensif de 22 ans… Sans prendre de gants.

« L'adaptation n'est pas facile pour Adson. Il n'a pas l'air de se sentir très à l'aise, épanoui. Il y a des joueurs qui ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle, il en fait partie mais je ne fais pas d’état d’âme au moment de faire des choix. Il y a l’aspect foot et l’aspect perso. Il faut qu’on crée les conditions pour qu’il se sent à l’aise. On est tous confronté à cela quand on est joueur. C’est la situation actuelle, on fera le point à Noël ».