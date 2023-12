FC Nantes : Gourvennec parle Mercato, règle le cas Adson et craint deux absents face à l’OL

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le point sur le groupe

« Ronaël Pierre-Gabriel est suspendu. Grippés depuis plusieurs jours, Marcus Coco et Jean-Charles Castelletto sont incertains. On refera un point tout à l’heure mais hier c’était moyen. L’un, c’était au réveil dimanche et Marcus Coco à l’échauffement du match. Douglas Augusto est lui gêné à l'ischio mais il n'y a pas d'élément de gravité. Ganago et Meupiyou sont toujours forfaits. Enfin, Pedro Chirivella a bien passé sa période de douleur après sa semaine aménagée. »

Enrayer la belle machine de l’OL

« Ca va être une bataille mentale, on sait qu'il y aura des opportunités mais on devra être intelligent. On doit oser avec nos joueurs créatifs contre Lyon parce qu'être sorti du top 10, ça ne nous va pas. Le fait de s'être fait punir en retour de mi-temps doit nous pousser à être plus fort, meilleur, plus concentré. On doit hausser notre niveau et trouver le bon équilibre. »

Un Mercato actif cet hiver

« On aura pas mal d’absents pendant la CAN et on ne sait pas combien de temps ils vont partir. On va réfléchir au niveau du mercato, on a déjà commencé à voir quelques profils nouveaux pour nous aider à ce moment-là mais aussi sur la deuxième partie de saison. C’est important d’avoir un effectif complété avec des profils qu’on a peut-être pas. Donc on y réfléchit et on y travaille mais je ne vais vous dire à quel poste, c’est une réflexion globale. Sûrement qu’on aura besoin offensivement par rapport à Ganago et aux départs à la CAN mais on va travailler pour que l’effectif reste très compétitif. »

La situation d’Adson

« L'adaptation n'est pas facile pour Adson. Il n'a pas l'air de se sentir très à l'aise, épanoui. Il y a des joueurs qui ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle, il en fait partie mais je ne fais pas d’état d’âme au moment de faire des choix. Il y a l’aspect foot et l’aspect perso. Il faut qu’on crée les conditions pour qu’il se sent à l’aise. On est tous confronté à cela quand on est joueur. C’est la situation actuelle, on fera le point à Noël. »

Marquinhos peut encore faire mieux

« Il est capable d’éliminer, des deux pieds et de mettre des bons ballons. Il a une bonne culture tactique et un bon repli. Il possède beaucoup de qualités et ça reste un bon joueur mais c’est aussi à lui d’aller chercher les choses. C’est aux joueurs de prendre le relais mais il faut qu’il mette en pratique en match ce qu’il fait à l’entraînement. »

